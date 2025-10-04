Giovanni Paolo II, imbrattata la statua alla stazione Termini: la condanna di Meloni e Tajani

Una scritta offensiva con la vernice nera sulla statua dedicata a Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma. È comparsa dopo la manifestazione di ieri a sostegno della Flotilla e dello sciopero generale per Gaza. Dura la reazione della premier, Giorgia Meloni: “A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di merda’ e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno – sottolinea la premier – commesso da persone obnubilate dall’ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti”.

La denuncia di Tajani

Poco prima era stato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a denunciare l’accaduto via social: “Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi maestri!”, scrive Tajani su X.

Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni.Basta odio!Basta cattivi maestri ! pic.twitter.com/P3FnOC0HQY — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 4, 2025

Salvini: “Poveri imbecilli”

Anche l’altro vicepremier, Matteo Salvini, è intervenuto: “Cercasi disperatamente cervello per questi poveri imbecilli”. Salvini lo scrive su Facebook, commentando la notizia della statua di Papa Giovanni Paolo II imbrattata a Roma.