Infrastrutture, WeBuild inaugura la mostra 'Evolutio' all'Ara Pacis di Roma

(LaPresse) Con un evento in grande stile WeBuild ha inaugurato la mostra ‘Evolutio: Building the future for the last 120 years’ presso il museo dell’Ara Pacis di Roma. Un percorso immersivo, composto da foto, pezzi da museo ed esperienze virtuali, attraverso le quali l’azienda italiana racconta il progresso infrastrutturale e industriale del paese negli ultimi 120 anni. “È una mostra che si pone una domanda – racconta l’ad di WeBuild, Pietro Salini – come facciamo a mantenere la ricchezza che hanno costruito i nostri padri e i nostri nonni?”. La risposta è guardando al futuro, “creando un paese che sia attrattivo per l’industria e i servizi”. Secondo Salini, quindi, “è importante che la politica si interroghi su quali siano le cose da fare nel futuro e cominciare a farle subito”, perché, conclude “il futuro si fa oggi”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, esprime soddisfazione per quanto promosso: “Siamo molto contenti di ospitare in un logo come l’Ara Pacis questa mostra, che dimostra come le infrastrutture abbiano contribuito a fare l’Italia”. Il primo cittadino della capitale ringrazia quindi WeBuild per il contributo “perché non solo ci consente di apprezzare le opere straordinarie che il gruppo realizza in tutto il mondo – spiega – ma anche perché ci fa fare un salto indietro nel tempo”. Per il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, questa mostra è “l’immagine dell’Italia. Abbiamo bisogno sempre più di politici e imprenditori visionari e determinati, che sappiano lavorare e anche rischiare. Quando si è visionari, infatti, trovi piccoli uomini che cercano di intralciare il tuo lavoro, ma invece il visionario vince sempre”. Chiude il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, che sottolinea: “Questa è una mostra museale, che ci fa capire come il nostro paese sia riuscito nell’arco di poco più di cento anni, a diventare un grande paese industriale”. All’evento di lancio hanno partecipato, tra gli altri, diversi membri di governo, delle istituzioni e parlamentari.