Gaza, Eyal Mizrahi tende la mano a Enzo Iacchetti e torna sulla frase "definisci bambino"

(LaPresse) Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna a parlare della lite in tv con Enzo Iacchetti per l’espressione “definisci bambino”. “Per noi occidentali un bambino è un ragazzo fino a 10 anni, 11 anni, poi diventa ragazzino, poi ragazzo. Hamas recluta e mette l’arma in mano a ragazzi da 14 anni in su. Negli ultimi tempi, anche da 12 anni in su. Poi usa bambini ancora più piccoli, come vedete, per portare armi, munizioni, messaggi, e li mette a rischio, perché i soldati in campo di battaglia non chiedono la carta d’identità a chi li spara”, ha dichiarato il presidente della Federazione Amici di Israele, a margine del presidio in ricordo del 7 ottobre 2023 organizzato dalla comunità ebraica di Milano in piazza San Carlo. “Io non ho litigato con Enzo Iacchetti – ha aggiunto -. Enzo Iacchetti ha fatto tutto da solo. Io voglio bene Enzo Iacchetti come persona. Non pensiamo nella stessa maniera, ma il dibattito si fa anche con le persone che non pensano come te. Purtroppo la pace si fa da tutti e due i parti, non posso farla da solo. Iacchetti non ha dimostrato il volere di stringere la mano, per cui la mia mano è quella qua. Quando vuole, io la stringerei”.