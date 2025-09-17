‘È sempre Carta Bianca’, lite Iacchetti-Eyal Mizrahi: “Ti prendo a pugni stro**o”

Un acceso scontro verbale ha scosso la puntata del 16 settembre 2025 di ‘È sempre Cartabianca‘, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Protagonisti della discussione sono stati Enzo Iacchetti, noto attore e conduttore di Striscia la notizia, e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele.

Il motivo dello scontro

Il dibattito si è incentrato sulla situazione a Gaza. Iacchetti ha accusato Israele di compiere un “genocidio” contro la popolazione palestinese, sostenendo che le operazioni militari siano sproporzionate e mirate ai civili. Mizrahi ha replicato definendo l’attore un “fascista” e sostenendo che le responsabilità siano da attribuire esclusivamente a Hamas. Questa divergenza di opinioni ha innescato un acceso scambio di insulti e minacce.

La reazione di Iacchetti

Di fronte all’insulto, Iacchetti ha perso la calma, urlando: “Che hai detto, stro**o? Vengo giù e ti prendo a pugni, lo so che sei qui sotto”. Ha poi minacciato di lasciare lo studio, dichiarando: “Dovevi dirmi che c’era una persona senza ragionamento qui stasera. Non posso stare qui con uno che dà la colpa di tutto questo al 7 ottobre. Mi dispiace, ma non voglio ascoltare queste stro**ate, mi alzo e me ne vado”.

"Sei fascista" – "Stronzo, scendo giù"

Si accendono i toni tra Iacchetti e il presidente di "Amici di Israele", il quale sostiene che l'ingresso a Gaza costerà la vita a molti soldati israeliani e che, su 50 mila vittime, 25 mila sono terroristi di Hamas #esemprecartabianca pic.twitter.com/IeCAFZnPgo — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 16, 2025

Il ruolo di Bianca Berlinguer e Mauro Corona

La conduttrice Bianca Berlinguer ha cercato di riportare la calma, invitando entrambi gli ospiti a moderare i toni. Nonostante gli sforzi, la tensione è rimasta alta, con altri ospiti come Mauro Corona che hanno espresso solidarietà a Iacchetti.