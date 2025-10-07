Cisgiordania, nuova ondata di arresti da parte delle forze israeliane: 35 in due giorni

Nella Cisgiordania occupata, a Gerusalemme Est e in altre aree, le forze israeliane hanno arrestato almeno 35 persone da lunedì, secondo un’associazione che rappresenta i prigionieri palestinesi. L’organizzazione parla di una vera e propria “campagna di arresti”. Intanto, nella città di Ramallah sono stati visti veicoli militari israeliani, con spari uditi nell’aria e fumo che si alzava dal campo profughi di Al-Amari. Le tensioni si intensificano mentre ricorre il secondo anniversario della guerra tra Israele e Hamas. Nella Cisgiordania, la violenza è aumentata durante il conflitto a Gaza, con operazioni militari su larga scala che hanno causato centinaia di vittime palestinesi e decine di migliaia di sfollati. Allo stesso tempo, si registra un incremento sia degli attacchi da parte di coloni israeliani sia delle aggressioni da parte di palestinesi contro israeliani.