Bologna, manifestazione 7 ottobre: attivisti accerchiati e bloccati dalla polizia

(LaPresse) Nonostante il divieto della Questura, del sindaco, di esponenti politici e del Viminale, alcuni attivisti con bandiere palestinesi si sono ritrovati alle 19:30 in piazza del Nettuno, a Bologna, per la manifestazione “Viva il 7 ottobre, viva la resistenza”. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha definito l’iniziativa “apologia di terrorismo”. L’evento, organizzato dal gruppo ‘I Giovani Palestinesi’, è durato pochi minuti: qualche parola al megafono e poi l’intervento immediato delle forze dell’ordine che hanno circondato i partecipanti.