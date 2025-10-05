Parigi, la marcia per chiedere il rilascio degli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza

(LaPresse) A Parigi, migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la liberazione dei 48 ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza da Hamas dallo scorso 7 ottobre. Bandiera francese e israeliana alla mano, i manifestanti hanno sfilato pacificamente nel cuore della capitale francese, mostrando cartelli con i volti e i nomi degli ostaggi e striscioni con scritte come “Riportateli a casa” e “Liberate subito gli ostaggi”. Un momento simbolico, alimentato dalla speranza di un possibile accordo grazie alla pressione diplomatica e agli sforzi della comunità internazionale.