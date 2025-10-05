Gaza, Idf: “In 900mila hanno lasciato la città”

Secondo le nuove stime fornite dall’Idf, la città di Gaza si è quasi completamente svuotata dei palestinesi. Secondo le valutazioni dell’esercito – riportate dal Times of Israel – circa 900mila dei circa 1 milione di palestinesi che risiedevano a Gaza City prima della grande offensiva dell’Idf sono stati evacuati verso la parte meridionale della Striscia.

Secondo i dati israeliani, nelle ultime settimane il tasso di abbandono della zona da parte dei palestinesi è aumentato, con l’avanzata dell’Idf nella città di Gaza.

Questa mattina, intanto, le forze armate israeliane affermano di aver intercettato un missile lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen. Non ci sono segnalazioni di impatti, feriti o danni dopo che le sirene hanno suonato in alcune parti del centro di Israele e della Cisgiordania meridionale. Si tratta del 91esimo missile balistico lanciato verso Israele dagli Houthi dal 18 marzo, quando le forze armate hanno ripreso l’offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza. Almeno 41 droni Houthi sono stati lanciati contro Israele durante questo periodo.

Hamas denuncia che “l’esercito di occupazione sionista continua a commettere crimini orribili e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza”. Secondo l’organizzazione terroristica sono 70 le persone uccise dagli attacchi israeliani sabato. Questo “smaschera le false affermazioni del governo del criminale di guerra Netanyahu riguardo alla riduzione delle operazioni militari contro civili indifesi”, aggiunge Hamas.

Capo negoziatore di Hamas obiettivo del raid di Doha riappare in tv

Intanto Khalil al-Hayya, capo negoziatore di Hamas che era fra i principali obiettivi del raid israeliano su Doha dello scorso settembre, è riapparso in tv in un video diffuso dal canale del Qatar, Al-Araby. La notizia è stata ripresa dai media israeliani. L’uomo era uno dei bersagli del governo di Tel Aviv, fatto che spinse Netanyahu a ordinare il controverso raid in territorio del Qatar, che è uno stretto alleato degli Stati Uniti.