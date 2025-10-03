Taylor Swift, i fan celebrano l’uscita del nuovo album

A Kansas City giovedì sera i fan di Taylor Swift si sono riuniti per festeggiare l’uscita del nuovo album della popstar, ‘The Life of a Showgirl’. In attesa della pubblicazione avvenuta a mezzanotte, gli ‘Swifties’ radunati all’O’Dowd’s Gastrobar hanno trascorso la serata ascoltando cover band che eseguivano brani della songwriter della Pennsylvania, con il locale addobbato con palloncini con i numeri che indicano il dodicesimo album di Swift. I fan poi hanno realizzato i braccialetti dell’amicizia, un rito per i seguaci della popstar. Da mezzanotte in poi gli Swifties hanno potuto ascoltare il nuovo disco.

Con il recente fidanzamento di Swift con Travis Kelce, giocatore della squadra di football della città, i Kanas City Chiefs, il legame della cantante con Kansas City è ancora più importante per i fan locali.