Sciopero generale: tafferugli in tangenziale a Milano, incappucciati lanciano oggetti contro gli agenti

Poco dopo che la testa del corteo dei sindacati di base, in occasione dello sciopero generale del 3 ottobre, è uscita dalla tangenziale Est a Milano, all’altezza di Lambrate, un gruppo di una decina di ragazzi incappucciati ha iniziato ad avanzare verso gli agenti schierati in tenuta antisommossa, invitando il il resto dello spezzone a continuare la propria marcia. Diversi manifestanti hanno tentato a lungo di arginarli, provando a convincerli a proseguire tranquillamente il corteo come concordato. In poco tempo però il gruppetto di travisati ha superato la barriera iniziando a correre verso polizia e carabinieri tirandogli pietre e bottiglie dando origine ai tafferugli. Le forze dell’ordine hanno reagito con il lancio di lacrimogeni e idranti.