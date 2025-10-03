Sciopero generale 3 ottobre 2025, manifestazioni in tutta Italia per Gaza e Flotilla – La diretta

Migliaia di persone sono attese oggi, venerdì 3 ottobre, nelle piazze di tante città, da Nord a Sud, in occasione dello sciopero generale. La Cgil e altre sigle sindacali rivendicano la protesta mentre la Commissione di Garanzia ritiene che non sia stato rispettato “l’obbligo di preavviso” di dieci giorni previsto dalla legge 146 del 12 giugno 1990. Tutta Italia, intanto, non si ferma e continua a manifestare in solidarietà con il popolo palestinese e con la Global Sumud Flotilla, abbordata dalle forze israeliane a poche miglia dalla costa di Gaza. Nella serata di giovedì diversi cortei hanno invaso le strade di Roma, Milano, Bologna, Torino, Firenze, Napoli.
Fin dalle prime ore della mattina, a Roma tante gente si prepara per il grande sciopero generale che avrà come momento culminante la manifestazione in Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. Questi sono i punti di avvicinamento indicati dagli attivisti romani sostenitori della Sumud Flotilla: alle 8 in piazzale Aldo Moro, alle 8,30 in piazza Vittorio Veneto, alle 9 a Piramide, Porta Maggiore, Tiburtina-Santa Maria del Soccorso; alle 9,30 piazza dell’Immacolata e Pontelungo. Alle 10 a Largo Preneste. “Tutti insieme possiamo invertire il corso della Storia – scrivono gli attivisti -, verso un altro mondo posibile. Blocchiamo tutto per fermare il genocidio. Insieme per liberare la Palestina dall’occupazione israeliana. Saremo di nuovo una marea nelle strade”.
Genova in piazza, tra cortei e presidi in tutti i capoluoghi della Liguria, da Savona alla Spezia ad Imperia: una risposta alla chiamata allo sciopero generale che riguarderà tutta Italia, servizi, sanità, scuola, trasporti. In solidarietà alla Global Sumud Flottilla, ai fermati a bordo della missione umanitaria, due dei quali genovesi. Saranno almeno tre i cortei indetti fin da questa mattina a Genova dove da ieri i varchi portuali sono presidiati con blocchi alternati dei mezzi in entrata nei due accessi principali del varco Albertazzi e di San Benigno.
Questa mattina alle 8 partiranno tre concentramenti: il primo dal Terminal Traghetti, indetto dalla Cgil, il secondo sempre alle 8 sotto il rettorato occupato dell’Università di Genova in via Balbi. Il terzo, un presidio di Usb davanti al varco portuale di via Albertazzi. I cortei dovrebbero dirigersi proprio qui, dove una volta riuniti si deciderà il prosieguo del corteo in città. Che potrebbe vedere diverse mobilitazioni, fino al pomeriggio inoltrato.
La Farnesina informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 dll 10 locali.
“Questa è una minaccia fascista, perché lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini sullo sciopero di domani e le dichiarazioni del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Il nostro sciopero è legittimo. E’ illegittimo ciò che sta facendo” Salvini, ha spiegato a ‘Piazzapulita’ su La7.
“Non sta minacciando i lavoratori, la minaccia è verso l’organizzazione sindacale. Noi impugneremo quella delibera. Invitiamo i lavoratori a scioperare e siamo pronti, se necessario, anche a tutelare i lavoratori in tutti i modi”, ha dichiarato. “Salvini ha fatto tanto casino, precetto, precetto, precetto e poi non ha precettato niente, perché sa perfettamente che c’è un clima nel Paese e che quella è una forzatura per mettere in discussione il diritto di sciopero. Noi la contestiamo. Noi rispettiamo la legge. I servizi minimi essenziali in questo sciopero noi li garantiamo”, ha aggiunto.