Sciopero generale, a Napoli i manifestanti entrano nel porto: le immagini

I manifestanti in corteo a Napoli per lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb a sostegno della Flotilla e di Gaza è entrato nel porto attraversando il varco Immacolatella. Il corteo avrebbe dovuto percorrere corso Umberto I per raggiungere piazza Municipio e concludersi a piazza del Plebiscito, ma all’altezza di piazza Nicola Amore ha cambiato improvvisamente percorso. Dopo aver percorso un tratto di via Marina, i manifestanti sono entrati nel porto con l’intenzione di occuparlo e bloccarne le attività commerciali. Secondo la Cgil Campania i manifestanti sono oltre 50mila. I manifestanti hanno superato il cordone delle forze dell’ordine che impediva l’accesso al porto commerciale partenopeo. I manifestanti con le mani alzate si sono fatti largo tra polizia e carabinieri che, per evitare disordini, hanno aperto il passaggio. Un gesto che è stato accolto dai manifestanti con applausi e ringraziamenti. Il corteo ora prosegue verso il terminal commerciale del porto di Napoli.