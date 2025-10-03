Sciopero generale 3 ottobre, Landini: “Impugneremo eventuali sanzioni”. E risponde a Meloni su “weekend lungo”

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in piazza a Roma in occasione dello sciopero generale del 3 ottobre proclamato proprio dal suo sindacato e dall’Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione palestinese di Gaza. “Nessuna preoccupazione, se ci saranno tentativi di sanzioni noi difenderemo tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici e impugneremo eventuali sanzioni contro la nostra organizzazione”, ha dichiarato il leader del sindacato dopo che il Garante ha dichiarato illegittimo questo sciopero e dopo gli attacchi del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Un governo intelligente dovrebbe essere orgoglioso di questa manifestazioni perché difendono l’umanità, la solidarietà”, ha proseguito Landini. “Scendere in piazza oggi per dire basta al genocidio, per dire di fermare le guerre, che è necessario investire non in armi ma nella sanità e nella scuola, di ascoltare i giovani: ecco se fossero intelligenti e umili capirebbero che questa giornata rende onore al nostro paese”, ha aggiunto ancora Landini.

Landini commenta anche le parole della premier Giorgia Meloni sullo sciopero come “weekend lungo”: “Un livello così basso sinceramente non me l’aspettavo, anche perché le persone che oggi sono qui ci rimettono la giornata, scioperare vuol dire rinunciare allo stipendio e per le persone che per vivere devono lavorare e che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, scegliere di rinunciare allo stipendio è un atto di solidarietà senza precedenti”.