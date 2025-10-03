Sciopero generale 3 ottobre, a Torino lancio di pietre e lacrimogeni davanti a sede Leonardo

Tensione davanti alla sede di Leonardo a Torino. Un gruppo di manifestanti, staccatosi dal corteo principale organizzato dai sindacati nel giorno dello sciopero generale in solidarietà con Gaza e la Global Sumud Flotilla, ha raggiunto i cancelli dell’azienda in Corso Francia. Dopo aver lanciato pietre, bottiglie e fumogeni, è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa, rispondendo con lacrimogeni. Alcuni manifestanti, incappucciati o con il volto coperto, sono riusciti a forzare l’accesso a un parcheggio, danneggiando vetture — presumibilmente di dipendenti Leonardo — e tracciando scritte come “Free Gaza”. La tensione è proseguita con il lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, mentre da un furgone venivano diffusi slogan e musica ad alto volume.