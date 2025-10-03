Flotilla, manifestanti ad Ancona: "Un'attivista è stata arrestata e interrogata per ore"

(LaPresse) “Silvia Severini e le altre persone arrestate sono state interrogate per ore. Non hanno firmato il foglio che le autorità sioniste gli hanno proposto. Li porteranno in carcere e potranno vedere i diplomatici. Silvia è una vera resistente”. Lo hanno detto i manifestanti al corteo di Ancona parlando dell’attivista di Ancona che è tra i 22 italiani fermati sulla Global Sumud Flotilla. Il corteo è proseguito con cori per la Palestina libera. Il corteo lungo quasi un chilometro sta arrivando alla banchina Da Chio. “Siamo in migliaia”, hanno detto gli organizzatori.