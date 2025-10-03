Bezos a Torino: manifestanti respinti da polizia al Politecnico

Momenti di tensione a Torino tra i manifestanti pro Palestina e le forze dell’ordine. Il corteo dell’Usb per lo sciopero generale per Gaza si è diretto davanti alle Officine Grandi Riparazioni per unirsi ai manifestanti che contestano la ‘Tech Week’, dove sono presenti la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

I dimostranti hanno cercato di sfondare il blocco delle forze dell’ordine e hanno lanciato fumogeni verso gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Un centinaio circa i manifestanti che si sono staccati dal corteo principale e hanno cercato di scavalcare la recinzione per raggiungere il Politecnico: il dispositivo di sicurezza ha fatto partire cariche di alleggerimento disperdendo i manifestanti che hanno iniziato a defluire.