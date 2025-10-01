Gaza, Landini: "Pronti a sciopero generale se Israele blocca Flotilla"

“Data dello sciopero generale? Non c’è. Gli scioperi non si annunciano preventivamente. Se ci sarà il blocco noi andiamo a uno sciopero generale. Possiamo farlo tempestivamente nel rispetto della legge 146 anche in tempi rapidi proprio perché quel blocco sta violando due punti che la legge sancisce: la tutela e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e quelle 400 persone, comprese quelle italiane, che sono su quella nave lo sono, e il fatto che l’intervento del governo israeliano è contro il diritto internazionale”. Così Maurizio Landini, a margine della conferenza stampa a Montecitorio sulla situazione della Global Sumud Flotilla.

“Se questo avviene – continua il segretario generale – noi siamo pronti nelle prossime ore a proclamare nel minor tempo possibile lo sciopero, garantendo i servizi minimi”. Landini chiarisce anche che, “per assurdo, sarebbe utile che lo sciopero non si facesse, perché vorrebbe dire che gli aiuti arrivano”, sottolineando che se però dovesse succedere quanto premesso, non saranno “né complici né pronti a stare zitti e far finta che non stia accadendo niente”. Il segretario della CGIL spiega anche che “proclamiamo lo sciopero con tutte le sigle sindacali che sono d’accordo“.