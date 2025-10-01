Flotilla, Noury (Amnesty International): "E' in acque internazionali e non viola nessuna regola"

“La Flotilla è in acque internazionali e non sta violando nessuna regola. Ci sarebbe anche da discutere se entrasse in quelle 12 miglia a chi appartengono a quelle acque. E la risposta probabile è che non sono israeliane. Comunque, la narrazione del governo nei confronti della Global Sumud Flotilla è stigmatizzante, criminalizzante, infantilizzante, come lo è la narrazione nei confronti delle ONG, della società civile, delle persone che fanno quello che i governi sarebbero obbligati a fare, ma non fanno”. Così Riccardo Noury, portavoce italiano di Amnesty International, a margine della conferenza stampa a Montecitorio sulla Global Sumud Flotilla. “Noi dobbiamo porre una domanda molto chiara: è imperativo fermare la solidarietà o piuttosto fermare il genocidio?”, chiede provocatoriamente l’attivista, che poi spiega cosa aspettarsi nelle prossime ore: “Israele ci ha abituato in questi anni a usare metodi violenti, in un caso anche mortali, per fermare azioni di solidarietà. Noi ovviamente ci auguriamo che questo non accada. Dovesse accadere chiederemo immediatamente un’indagine internazionale”. Noury poi conclude: “Quello che impressiona, del nostro governo, è stato il tentativo di dissuadere magari con gentilezza, non perché interessasse fino in fondo la sorte della Global Sumud Flotilla, ma per non dare un problema a Israele”.