Ucraina, Putin celebra la rivendicazione sulle regioni annesse: "E' il nostro destino storico"

Il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato il terzo anniversario della rivendicazione da parte della Russia delle regioni annesse dell’Ucraina con un discorso video. Nel discorso, Putin ha affermato che le forze russe stanno combattendo per ripristinare l’“unità” del “destino storico” della Russia. “L’intero Paese, tutta la Russia, sta lavorando e combattendo una battaglia giusta. Insieme difendiamo il nostro amore per la Patria e l’unità del nostro destino storico. Combattiamo e vinciamo“, ha detto. Putin commemorava le operazioni russe nel Donbas, il cuore industriale dell’Ucraina orientale a lungo ambito dal presidente russo, e nella regione della ”Novorossiya“, termine storico che indica una fascia di territorio dell’Ucraina sud-orientale. Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato la sua campagna nell’est dell’Ucraina e ora controlla circa il 70% di Donetsk, parte del Donbas.