Flotilla, la portavoce: "La missione va avanti, noi siamo nella totale legalità"

La portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, è a Roma dove incontrerà la segretaria del Pd Elly Schlein, nel giro di incontri con le forze politiche di opposizione. “Parleremo alla fine di tutti gli incontri”, ha dichiarato ai cronisti presenti. “La missione va avanti e continua verso Gaza. Oggi siamo solo in ascolto”, ha sottolineato Delia, che a chi le ha chiesto delle defezioni registrate dalla missione ha risposto: “Non abbiamo avuto molte defezioni. Responsabilità? Noi stiamo navigando in acque internazionali nella totale legalità, questa è la nostra responsabilità”, ha concluso prima di entrare nella sede del Pd.