Gaza, Hamas: “Persi i contatti con due ostaggi dopo i raid di Israele” – La diretta

Sono oltre 66.000 i morti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Nelle ultime 24 ore almeno 79 persone hanno perso la vita. Intanto secondo Donald Trump lo Stato ebraico e Hamas sarebbero vicini a un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. “Tutti sono a bordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto”, ha affermato il presidente statunitense. Nel frattempo le Brigate Qassam hanno annunciato che i contatti con con i prigionieri israeliani Omri Miran e Matan Ingres sono stati interrotti a seguito dei raid dell’Idf nei quartieri di Sabra e Tel al-Hawa a Gaza City.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di domenica 28 settembre Inizio diretta: 28/09/25 09:00 Fine diretta: 28/09/25 23:00