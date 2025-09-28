Gaza, Hamas: “Persi i contatti con due ostaggi dopo i raid di Israele” – La diretta

Sono oltre 66.000 i morti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Nelle ultime 24 ore almeno 79 persone hanno perso la vita. Intanto secondo Donald Trump lo Stato ebraico e Hamas sarebbero vicini a un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. “Tutti sono a bordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto”, ha affermato il presidente statunitense. Nel frattempo le Brigate Qassam hanno annunciato che i contatti con con i prigionieri israeliani Omri Miran e Matan Ingres sono stati interrotti a seguito dei raid dell’Idf nei quartieri di Sabra e Tel al-Hawa a Gaza City.
Il ministero degli Esteri organizza tra lunedì e mercoledì nuove operazioni di evacuazione di bambini palestinesi bisognosi di cure e di studenti provenienti dalla Striscia di Gaza. Si tratta in tutto di 150 persone tra pazienti e studenti con accompagnatori. La Farnesina ha richiesto autorizzazioni per il trasferimento di un primo gruppo di pazienti – 15 bambini oltre a familiari e accompagnatori – che arriverà domani, lunedì 29 settembre. Tre 3 aerei C-130 dell’Aeronautica militare atterreranno a Ciampino, Lecce Galatina e Verona. Fra i pazienti anche la piccola Tuleen, una bambina affetta da grave malformazione congenita.
Le Idf hanno diffuso un avviso di evacuazione per i palestinesi residenti nelle vicinanze di un edificio a Gaza City in vista di un attacco aereo. “Le Idf colpiranno presto l’edificio a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle vicinanze”, afferma il portavoce in lingua araba delle Idf, il colonnello Avichay Adraee, citato dal Times of Israel. I civili hanno ricevuto l’ordine di lasciare Gaza City per raggiungere la “zona umanitaria” designata da Israele nel sud della Striscia. Secondo le stime delle Idf, oltre 780.000 su circa un milione di palestinesi presenti a Gaza City sono stati finora costretti a evacuare.
“Noi navighiamo in acque internazionali nella totale legalità. Questa è la nostra responsabilità”. Così Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, intercettata dai cronisti all’ingresso della sede del Partito democratico dove incontrerà la segretaria Elly Schlein nel giro di incontri con le forze politiche di opposizione. “Oggi siamo solo in ascolto”, ha sottolineato Delia, che a chi le ha chiesto delle defezioni registrate dalla missione ha risposto: “Non abbiamo avuto molte defezioni”.
Si è tenuto nel pomeriggio nel comando della compagnia carabinieri Roma-San Pietro l’incontro tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e la portavoce della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, con le altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi. “Ho ribadito loro – spiega Crosetto al termine dell’incontro – tutte le mie preoccupazioni, ma anche l’importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani. L’obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali”.
Crosetto sottolinea che “la priorità mia e del Governo è e resta la sicurezza e il ricorso a soluzioni efficaci e sicure per aiutare realmente la popolazione di Gaza, attraverso i canali umanitari e diplomatici, tutti già attivi. Le istituzioni italiane, a partire dal presidente della Repubblica, dal presidente del Consiglio e da tutte le principali cariche dello Stato, stanno profondendo ogni sforzo diplomatico e operativo affinché prevalga il senso di responsabilità”.
“Ma qualora la Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili, visto che parliamo di barche civili che si pongono l’obiettivo di ‘forzare’ un dispositivo militare. Sono certo che si possano ottenere risultati migliori e maggiori per il popolo palestinese in altri modi, mezzi e sistemi, come ho ribadito loro, ringraziando per il confronto sincero e corretto”.
“La flottiglia ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti a Cipro e di trasferirli pacificamente a Gaza. Questo dopo aver respinto altre due proposte israeliane di scaricare gli aiuti e trasferirli pacificamente a Gaza. Più chiaro di così: questo non ha nulla a che fare con gli aiuti. Si tratta solo di provocazione e di servire Hamas”. Così su X il ministero degli Esteri israeliano.
Le Brigate Qassam, braccio militare di Hamas, hanno annunciato che i contatti con gli ostaggi israeliani Omri Miran e Matan Ingres sono stati interrotti a seguito di quelle che hanno descritto come “barbare” operazioni israeliane nei quartieri di Sabra e Tel al-Hawa a Gaza City. In una dichiarazione, le Brigate Qassam sottolineano che la vita dei due prigionieri è in pericolo e che l’Idf deve ritirarsi immediatamente a sud dell’autostrada 8 e interrompere i raid aerei dalle 18 di oggi finché le brigate Qassam non saranno riuscite a recuperarli.
“Abbiamo una vera opportunità di grandezza in Medioriente. Tutti sono a bordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto. Lo realizzeremo!!”. Così il presidente americano Donald Trump su Truth.
Il ministero della salute di Gaza, gestito da Hamas, ha reso noto che il bilancio delle vittime della guerra nella Striscia dal 7 ottobre 2023 è salito a 66.005, mentre altre 168.162 persone sono rimaste ferite. Sono 79 i morti trasportati in ospedale nelle ultime 24 ore.
Tra i manifestanti che si sono presentati davanti all’ingresso del parco delle Terme a Telese (Benevento), dove è in corso la festa di Forza Italia ‘Libertà’, c’è anche Assunta Gisonna di 93 anni. “Sono qui per la pace”, ha detto ai cronisti presenti. “Niente guerre, pace”, ha scandito. Perché lei, ricorda, ha vissuto il dramma dei conflitti mondiali. Cosa deve fare il governo? “La pace”, insiste. Nelle guerre “muoiono tante creature” e le case vengono distrutte, “tanta povera gente in mezzo alla strada. Perché? Siamo tutti umani”.
Dall’alba di oggi almeno 24 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza, tra cui almeno 10 palestinesi sfollati nel campo profughi di Nuseirat nel centro di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera citando fonti mediche.
Almeno otto palestinesi sono stati uccisi durante la notte negli attacchi israeliani nel campo profughi di Nuseirat nel centro di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera. Muhammad Abu Salmiya, direttore dell’ospedale al-Shifa di Gaza City, il più grande complesso medico della Striscia di Gaza, ha spiegato che le équipe mediche sono preoccupate per i carri armati israeliani che si avvicinano alle vicinanze dell’ospedale e non consentono l’accesso ad esso. Si stima che 159 pazienti siano in trattamento.