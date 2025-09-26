Malpensa, blocchi pro-Gaza nell’area cargo: “Da qui armi per Israele”

Manifestanti pro-Gaza hanno bloccato l‘area Cargo City dell’aeroporto di Milano Malpensa: la protesta ha bloccato la rotonda stradale e l’accesso allo scalo merci dell’aeroporto in provincia di Varese. Dietro lo striscione ‘Non un chiodo per Israele’ i dimostranti hanno occupato la strada che conduce agli hangar, mentre le forze dell’ordine hanno chiuso le vie d’accesso deviando i tir in arrivo e impedendo l’ingresso dei mezzi pesanti.

“Abbiamo bloccato lo scalo Cargo di Malpensa perché da qui partono anche armi e finanziamenti, aiuti militari di tutti i tipi e non solo, anche civili per Israele e noi abbiamo già bloccato più volte la partenza di carichi in quella direzione e questo dà un segnale forte a tutti quanti, al Cargo, a Malpensa, a Fiumicino, a tutti gli aeroporti italiani”, ha spiegato Walter Montagnoli, segretario della Cub di Malpensa. “Siamo qua perché si è dichiarato lo sciopero per i diritti dei lavoratori, per i salari, ma è un sciopero anche legato alla vicenda politica che riguarda la Palestina”, ha aggiunto. “Lì sta avvenendo un genocidio che è diventato insopportabile per le persone normali, per i lavoratori, per i cittadini. E questo si è visto lunedì quando, alla nostra chiamata dei sindacati di base, hanno risposto un milione di persone che hanno riempito le piazze di tutta Italia”, ha concluso.