Sciopero aerei 26 settembre, rischio disagi e ritardi

Oggi venerdì 26 settembre 2025 sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà tutte le categorie del comparto aereo, dal personale navigante a quello di terra, fino ai servizi di pulizia. La protesta, lanciata dal sindacato di base CUB Trasporti, vede l’adesione anche di Usb Lavoro Privato, FlaI Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Uilt-Uil e altri sindacati di categoria. Manifestazione e presidio al cargo Malpensa.



Saranno garantite, come previsto dalla legge, le fasce orarie protette: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, oltre ai voli indicati nell’elenco pubblicato sul sito dell’ENAC nella sezione “Voli garantiti in caso di sciopero”.

CUB Trasporti: sciopero per rivendicazioni salariali e solidarietà al popolo palestinese







Lo sciopero indetto da CUB Trasporti mira a denunciare non solo condizioni lavorative inadeguate, ma si lega anche a una presa di posizione politica in solidarietà al popolo palestinese, opponendosi all’uso degli aeroporti italiani per il trasporto di carichi di armi.

La mobilitazione coinvolgerà anche i lavoratori delle società di handling, gli autisti dei bus aeroportuali, gli addetti alle pulizie e altri dipendenti operanti negli aeroporti italiani. CUB Trasporti di Linate e Malpensa ha indetto una manifestazione alle ore 10:00 presso la porta n.1 arrivi del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. Da lì partirà un corteo verso la Cargo City, dove si svolgerà un’assemblea permanente con blocco totale dei varchi merci. Le rivendicazioni includono la maggiorazione domenicale e arretrati dal 2007, indennità e lavaggio dei DPI a carico dell’azienda, rispetto delle normative su divise e sicurezza, pagamento completo delle indennità durante le ferie, riconoscimento del “tempo tuta”, stabilizzazione dei precari e trasformazione dei contratti part-time in full-time.

Volotea: sciopero del personale navigante e di terra







Sempre oggi 26 settembre, fermi anche i dipendenti di Volotea per 24 ore. A dichiarare l’agitazione è la Uiltrasporti, che denuncia anni di mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e l’assenza di un contratto collettivo. Secondo il sindacato, la compagnia continua a imporre unilateralmente condizioni lavorative sfavorevoli, nonostante i buoni risultati economici ottenuti in Italia. Presidi di protesta sono previsti presso gli aeroporti di Napoli e Palermo. La Uiltrasporti sottolinea che “i disagi per i passeggeri sono imputabili esclusivamente alla compagnia, che rifiuta ogni confronto”.

Wizz Air: nuovo sciopero dopo quello del 6 settembre





Anche piloti e assistenti di volo di Wizz Air incroceranno le braccia per 24 ore. A proclamarlo è la Filt Cgil, che denuncia gravi criticità irrisolte, in particolare sul piano della tutela dei diritti, sicurezza e retribuzioni. Lo sciopero segue quello già avvenuto lo scorso 6 settembre. Tra le motivazioni principali vi sono la revisione unilaterale del trattamento economico, l’assenza di dialogo con i rappresentanti sindacali e questioni legate alla gestione dei voli da e per Tel Aviv, considerate delicate nel contesto geopolitico attuale.





Handling e servizi aeroportuali: adesione allo sciopero per 4 ore

Infine, incroceranno le braccia anche i lavoratori delle aziende di handling associate ad Assohandlers, operanti nei sedimi aeroportuali italiani, con uno sciopero di 4 ore dalle 10:00 alle 14:00.