Russia, orsi polari in una ex base artica: le immagini catturate da un drone

(LaPresse) Un gruppo di orsi polari ha preso possesso di una stazione di ricerca abbandonata sull’isola di Kolyuchin, al largo della costa orientale della Russia. Le immagini spettacolari, catturate da un drone del fotografo Vadim Makhorov durante una crociera nel Mare dei Ciukci, mostrano gli animali mentre esplorano l’edificio, usato ormai come rifugio. Secondo Makhorov, gli orsi non solo non temevano il drone, ma sembravano incuriositi, arrivando persino a giocarci. Costruita nel 1943 e chiusa nel 1992, la vecchia stazione sembra oggi offrire un’insolita forma di comfort a questi giganti dell’Artico.