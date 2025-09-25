Mafia, duplice omicidio di Apricena: arrestati due autori del commando armato

(LaPresse) La Polizia ha arrestato due uomini accusati di duplice omicidio volontario e detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e armi comuni da sparo, con il riconoscimento dell’aggravante mafiosa nella duplice declinazione del metodo e dell’agevolazione, in merito al duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena, nel Foggiano, nel tardo pomeriggio del 20 giugno 2017. Le indagini hanno chiarito che il delitto era stato commesso per agevolare il clan Lombardi/La Torre/Ricucci, nato dalla rimodulazione del clan Romito, e quello denominata ‘Società foggiana’, con particolare riferimento alla batteria Moretti/Pellegrino. Il duplice delitto era maturato nell’ambito della violenta guerra di mafia con la fazione contrapposta facente capo al gruppo Di Summa/Ferrelli, per acquisire il controllo del territorio di Apricena e dell’area limitrofa di San Marco in Lamis, per il monopolio, nella stessa area, della gestione e del commercio di droga e delle altre attività del clan. Le indagini, delegate alla Sezione Investigativa di Bari del Servizio Centrale Operativo ed alla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Foggia, sono state avviate a seguito delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.