Droni in Danimarca, le immagini del sorvolo dello scalo di Aalborg

(LaPresse) Un video pubblicato da un’agenzia di stampa danese mostra quello che dovrebbe essere un drone che sorvola l’aeroporto di Aalborg in Danimarca nella notte tra mercoledì e giovedì. Sono stati interessati da eventi simili anche tre aeroporti a Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. È stato l’ultimo caso di attività inspiegabile dei droni che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel nord Europa, nel contesto della crescente aggressione russa. Le autorità hanno affermato che non vi era alcun pericolo per il pubblico, ma un funzionario ha affermato che è probabile che dietro i voli “sistematici” ci fosse un “attore professionista”. I voli sono stati interrotti per diverse ore all’aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, che funge anche da base militare. Gli avvistamenti di droni sono iniziati poco prima delle 22 di mercoledì e si sono conclusi poco prima dell’una di notte di giovedì. Le autorità hanno deciso di non tentare di abbattere i droni.