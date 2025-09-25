Russia-Ucraina, quattro aerei di Mosca vicino all’Alaska: decollano i caccia Usa

Alta tensione tra Occidente e Russia. Quattro aerei di Mosca sono stati avvistati vicino all’Alaska mettendo in allarme gli Stati Uniti che hanno quindi fatto decollare dei caccia per identificarli e intercettarli. E’ successo a poche ore di distanza dai fatti che hanno scosso la Danimarca. A partire dalla notte tra mercoledì e giovedì diversi droni, di origine sconosciuta, sono stati rilevati nello spazio aereo in prossimità di quattro aeroporti: Aalborg, Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intanto, si è detto pronto a dimettersi se la guerra dovesse finire.

Conflitto Russia-Ucraina – La diretta di oggi 25 settembre Tutte le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Inizio diretta: 25/09/25 13:00 Fine diretta: 25/09/25 23:00