Salvini: "Flotilla? Quando ti avvicini a zona di guerra si rischia"

“È giusto e doveroso tutelare l’incolumità di tutti. Noi facciamo e faremo di tutto per proteggere la salute e il diritto alla navigazione, alla libertà di espressione per tutti. È chiaro che quando ti avvicini a una zona di guerra, qualcosa si rischia“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere ferroviario della Galleria Rossa a Genga (Ancona), commentando l’attacco nella notte ad alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali. “Se uno parte per l’Ucraina o la Russia domani, purtroppo qualcosa lo rischia. Se uno si avvicina alla Striscia di Gaza, purtroppo qualcosa lo rischia. Faremo di tutto per tutelare l’incolumità di chiunque”, ha aggiunto Salvini, “il Governo italiano è impegnato a rispettare la salute e la vita di tutti. Speriamo che non ci sia nessun incidente e su questo lavoriamo e ci impegniamo”.