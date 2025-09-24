Gaza, la Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni – La diretta

Numerosi droni, oggetti non identificati sono caduti, comunicazioni bloccate. Lo rende noto la Global Summud Flotilla che si sta dirigendo verso Gaza. “Diversi droni e oggetti non identificati sono caduti, le comunicazioni sono state bloccate e si sono sentite esplosioni da diverse imbarcazioni”, scrivono in un post sui social gli organizzatori della Global Sumud Flotilla.
La Flotilla ha denunciato “esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni” ad alcune sue navi in navigazione in acque internazionali vicino a Creta, in Grecia. Diverse barche della flotta umanitaria hanno segnalato “esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni”. In un post sui social gli organizzatori hanno riferito di “almeno 13 esplosioni” che “sono state udite su e intorno a diverse imbarcazioni della flottiglia, con diffuse interruzioni delle comunicazioni”. “Nelle ultime 24 ore, più di 15 droni a bassa quota si sono sospesi sopra l’imbarcazione Alma, apparendo circa ogni 10 minuti”, si legge nel post, “i partecipanti alla flottiglia hanno segnalato oggetti lanciati su almeno 10 imbarcazioni da droni o aerei, causando danni. Non sono state segnalate vittime. L’entità del danno sarà valutata appieno alla luce del giorno”.
“È un attacco indegno, inaccettabile. Mi sono messo in contatto con il nostro senatore Marco Croatti a bordo delle imbarcazioni della Flotilla verso Gaza e mi ha aggiornato sugli attacchi di stanotte alle barche, sui danni, sulle vele distrutte, evidentemente per sabotare questa missione umanitaria che ha la spinta di tutti coloro che non si girano dall’altra parte rispetto al genocidio del criminale governo Netanyahu a Gaza. Attacchi avvenuti in acque internazionali, nei pressi di Creta. Croatti è su una barca che batte bandiera italiana, fra quelle colpite stanotte. Ma che fine hanno fatto i patrioti al Governo? Meloni e Tajani difendano subito con fatti e azioni ferme e risolute la sicurezza di queste persone”.
Lo scrive su X il leader del M5S, Giuseppe Conte. “Non bastano – aggiunge – le frasi di circostanza, serve un cambio di rotta politico, una chiara presa di parola e un chiaro intervento – del Governo e della premier Meloni in primis – contro Netahyahu. Ci sono cittadini trattati alla stregua di terroristi su quelle barche, ci sono tante e tanti italiani che meritano di essere difesi. Non c’è più tempo”.
Dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla di questa notte, gli studenti dell’Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini di Roma hanno occupato la scuola. “Anche noi studenti dei licei partecipiamo al blocco – dicono gli studenti -. Oggi infatti noi studenti del Collettivo Roberto Rossellini abbiamo occupato la sede succursale della nostra scuola, in sostegno alla Global Sumud Flotilla e alla popolazione di Gaza, per continuare la mobilitazione al fianco degli operai, dei lavoratori e degli occupanti”.
“Quelle prese di mira sono imbarcazioni che battono bandiera italiana, colpirle è come colpire il territorio italiano. Serve una risposta seria e immediata dal nostro governo”. Lo dichiarano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni insieme all’europarlamentare di Avs, Benedetta Scuderi, che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, attaccate stanotte con droni.
“Il governo ed in particolare l’intelligence devono dire da dove vengono questi attacchi e tutelare le persone che si trovano a bordo. Una simile violazione del diritto marittimo e internazionale, in acque internazionali, è inaccettabile. Questi si possono considerare attacchi militari a tutti gli effetti e il governo italiano deve prendere urgentemente una posizione. Non bastano richiami generici alla cautela del governo , occorrono iniziative concrete per garantire la sicurezza di parlamentari e cittadini italiani da questi atti di pirateria e terrorismo”, concludono.
Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha ribadito che, riguardo alla questione palestinese, la soluzione dei due Stati resta l’unica prospettiva credibile, ma non può essere imposta dall’esterno. “A Gaza le persone vivono l’inferno in terra. Decine di migliaia sono già morte, centinaia di migliaia soffrono la fame, quasi tutti sono stati più volte sfollati e non hanno più un luogo dove andare. Da 717 giorni gli ostaggi attendono invano di essere liberati da Hamas”, ha dichiarato Wadephul in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il capo della diplomazia tedesca ha sottolineato che gli attacchi terroristici del 7 ottobre e la guerra brutale che ne è seguita hanno dimostrato una cosa: “Questo conflitto non può essere risolto con terrore, distruzione e morte. Non può essere né vinto né gestito, ma solo superato”. Pur riconoscendo che oggi la prospettiva di due Stati “appare più lontana che mai”, Wadephul ha ribadito che non esiste un’alternativa credibile a un accordo negoziato tra Israele e Palestina, nel rispetto del diritto internazionale. La Germania – ha spiegato – si muove su tre principi: nessuna modifica dei confini del 1967 senza accordo reciproco. Le colonie israeliane nei territori occupati sono illegittime e un grave ostacolo alla pace. Berlino rispetta il parere della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024 e agirà in coerenza con esso. “La Germania resterà sempre fermamente impegnata a garantire il diritto all’esistenza e la sicurezza di Israele”, ha aggiunto Wadephul, sottolineando al contempo l’impegno del suo Paese a sostenere, anche con aiuti finanziari e materiali, le basi di un futuro Stato palestinese. “Non basta proclamare uno Stato palestinese, bisogna costruirlo. Per questo la Germania contribuisce ogni giorno a gettare le fondamenta di questa prospettiva”, ha concluso.
“Quello che è accaduto questa notte a poche decine di miglia al largo di Creta è stato un episodio di una gravità intollerabile. E dovrebbe essere intollerabile da parte di tutti e tutte, da parte nostra, da parte del nostro governo, da parte di tutte le istituzioni e da parte di chiunque abbia un po’ di coscienza”. Lo afferma in un video pubblicato su Instagram la referente italiana della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, riferendosi ai droni che questa notte hanno preso di mira le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali. “Tutto questo è avvenuto nei confronti di barche che battevano bandiera italiana, inglese e polacca. Questo significa che è come se l’Inghilterra, la Polonia e l’Italia fossero state attaccate. Significa che qualcuno ha dichiarato guerra a questi tre Stati”, aggiunge, “mi aspetto che questo desti oggi l’indignazione di tutta la politica perché questo è un attacco all’Italia”.
“I mezzi utilizzati da Israele e dai suoi alleati per prolungare gli orrori della fame e del genocidio a Gaza sono disgustosi. Ma la nostra determinazione è più forte che mai. Queste tattiche non ci distoglieranno dalla nostra missione di portare aiuti a Gaza e rompere l’assedio illegale. Ogni tentativo di intimidirci non fa che rafforzare il nostro impegno”. È quanto si legge in un post della Global Sumud Flotilla le cui barche questa notte sono state prese di mira da droni che hanno lanciato bombe sonore e spray urticante.
“A partire dall’una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali. La nostra imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l’albero, rompendo la vela principale. Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovate fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene”. Così l’eurodeputata Benedetta Scuderi da una delle barche della Global Sumud Flotilla, presa di mira questa notte da un attacco di droni.
“La barca Zefiro è stata colpita e danneggiata, gli è stato distrutto lo strallo di prua, uno dei sostegni dell’albero della barca”. Lo ha spiegato in un video su Instagram la referente italiana della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia. “Siamo in acque internazionali vicino alla Grecia. Quello che sta accadendo è nella totale illegalità”, ha aggiunto, “hanno attaccato una operazione umanitaria con bombe sonore e materiali non identificati, danneggiando le barche e mettendo a rischio la vita delle persone”. “Noi abbiamo già allertato tutti quelli che potevamo allertare e la Farnesina”, ha fatto sapere, “quello che sta avvenendo è di una gravità senza precedenti”. Poco dopo, sempre sui social, la missione ha fatto sapere che una seconda barca, Morgana, è stata colpita da un drone che ha preso di mira l’albero, danneggiandolo. Non risultano feriti.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l’assemblea generale Onu, è stato informato dell’attacco alla imbarcazioni della ‘Flotilla’ per Gaza che sono in navigazione al lago dell’isola di Creta. È quanto fa sapere in una nota la Farnesina. “La Flotilla incrocia in acque internazionali e ospita a bordo anche cittadini italiani, assieme a parlamentari ed europarlamentari”, si legge, “a favore della loro incolumità, la Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinchè qualsiasi operazione che possa essere affidata alle forze amate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela. Il ministro Tajani ha chiesto all’ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato”.