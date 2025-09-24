Gaza, la Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni – La diretta

Numerosi droni, oggetti non identificati sono caduti, comunicazioni bloccate. Lo rende noto la Global Summud Flotilla che si sta dirigendo verso Gaza. “Diversi droni e oggetti non identificati sono caduti, le comunicazioni sono state bloccate e si sono sentite esplosioni da diverse imbarcazioni”, scrivono in un post sui social gli organizzatori della Global Sumud Flotilla.

La Flotilla ha denunciato “esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni” ad alcune sue navi in navigazione in acque internazionali vicino a Creta, in Grecia. Diverse barche della flotta umanitaria hanno segnalato “esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni”. In un post sui social gli organizzatori hanno riferito di “almeno 13 esplosioni” che “sono state udite su e intorno a diverse imbarcazioni della flottiglia, con diffuse interruzioni delle comunicazioni”. “Nelle ultime 24 ore, più di 15 droni a bassa quota si sono sospesi sopra l’imbarcazione Alma, apparendo circa ogni 10 minuti”, si legge nel post, “i partecipanti alla flottiglia hanno segnalato oggetti lanciati su almeno 10 imbarcazioni da droni o aerei, causando danni. Non sono state segnalate vittime. L’entità del danno sarà valutata appieno alla luce del giorno”.

BREAKING: IMAGES OF THE BOMBING OF THE FLOTILLA VESSELS pic.twitter.com/qOheZTtNHI — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman_) September 23, 2025