Jimmy Kimmel torna in tv e si commuove parlando di Charlie Kirk: le immagini

Jimmy Kimmel è tornato in prima serata con il suo show ‘Jimmy Kimmel Live!’ dopo una sospensione di quasi una settimana ed è quasi scoppiato in lacrime nello spiegare che non stava cercando di scherzare sull’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk. “Non ho alcuna illusione di poter cambiare l’opinione di qualcuno, ma voglio chiarire una cosa, perché è importante per me come essere umano, e cioè che non è mai stata mia intenzione prendere alla leggera l’omicidio di un giovane”, ha detto Kimmel con voce rotta, “non credo che ci sia nulla di divertente in questo”. “Né era mia intenzione incolpare alcun gruppo specifico per le azioni di quello che… era ovviamente un individuo profondamente disturbato”, ha aggiunto, “era proprio l’opposto di ciò che volevo dire”.