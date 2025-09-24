Global Sumud Flotilla, opposizioni occupano banchi del governo

Le opposizioni, con Avs, Pd e M5S, hanno aperto la seduta della Camera chiedendo la convocazione urgente di una riunione di capigruppo per discutere degli attacchi israeliani alla Flotilla. “I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell’Aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni”, afferma il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi.“Il M5S farà in modo di bloccare i lavori con tutto quello che ne consegue. Vorremmo avere un momento di chiarimento, perché per noi tutto questo è inaccettabile”, ha detto il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi, intervenendo in Aula. Dopo la protesta dei parlamentari la seduta è stata sospesa.