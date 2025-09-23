Droni su Copenaghen, premier danese: “Attacco più grave mai visto”

“Quello a cui abbiamo assistito ieri sera è l’attacco più grave mai visto contro un’infrastruttura critica danese”. Lo ha afferma la prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen, riferendosi ai droni che ieri hanno sorvolato l’aeroporto di Copenaghen. Frederiksen aggiunge che l’episodio fa luce su ciò che “noi, come società, dobbiamo essere pronti ad affrontare”. Pur non riuscendo a stabilire chi ci sia dietro i droni che ieri hanno sorvolato l’aeroporto di Copenaghen, la prima ministra ha inoltre spiegato: “In ogni caso, non posso escludere in alcun modo che si tratti della Russia”.