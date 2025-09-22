Sciopero per Gaza, in migliaia in piazza a Milano: “Interrompere rapporti con Israele”

Migliaia in corteo a Milano per lo sciopero in sostegno del popolo palestinese di Gaza: studenti e lavoratori hanno manifestato sfidando la pioggia battente, dietro lo striscione “Nemmeno un chiodo per Israele. Milano con la resistenza palestinese e la Flotillia”. Walter Montagnoli, segretario nazionale della Cub ha spiegato: “Blocchiamo il Paese per dare un segnale al popolo palestinese e per costringere i nostri governi a smettere di balbettare. Se non blocchiamo i rapporti commerciali e la vendita di armi non otterremo mai nulla. Servono sanzioni, ‘blocchiamo tutto’ è lo slogan più importante in questo momento.