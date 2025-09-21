Lega, Zaia: "Vannacci un valore se fa il leghista"

“Pontida è Pontida, ma la Lega di oggi non è la Lega di 30 anni fa e la Lega che avremo fra 10 anni non sarà la Lega di oggi. Ho fatto gli auguri a Umberto Bossi l’altro giorno, ci ho parlato al telefono ed è sempre sul pezzo. Non ho mai fatto il cheerleader per nessun leader, ma devo dire che Bossi ha avuto un grande merito e una grande intuizione: ha dato voce a chi non aveva voce”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine del raduno della Lega a Pontida (Bergamo). Vannacci sarà la Lega dei prossimi 10 anni? “Perché dovrebbe esserlo? In Lega abbiamo un sacco di persone in gamba, i segretari si scelgono nei congressi, che coinvolgono il popolo della Lega. Vannacci può essere un valore se fa il leghista”, ha detto Zaia, che ha risposto così a chi gli chiedeva se un giorno gli piacerebbe tornare a Pontida da segretario: “Il segretario ce l’abbiamo ed è Matteo Salvini e i segretari si fanno nei congressi”.