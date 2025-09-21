Pontida, al via la seconda giornata del raduno della Lega



Al via con il tradizionale momento di raccoglimento all’albero della vita il raduno della Lega sul pratone di Pontida, quest’anno con una dedica anche a Charlie Kirk. I militanti hanno applaudito quando la sua immagine è stata proiettata sul maxi schermo accanto al palco. Il leader leghista, Matteo Salvini, si è avvicinato all’albero della vita per rendere omaggio, in particolare, ai militanti morti nell’ultimo anno.



L’arrivo dei militanti

Sono arrivati alla spicciolata sul pratone i militanti della Lega per la seconda giornata del raduno di Pontida, cominciata alle 10. Dalla raccolta firme contro il “Green deal ideologico” o per la ‘Carta della Lombardia’ alla maglietta “Loro hanno subito l’immigrazione, ora vivono nelle riserve” con l’immagine di un pellerossa come in uno storico manifesto elettorale del Carroccio, dai pasticciotti salentini ad altri prodotti tipici dal Trentino all’Emilia-Romagna come il Lambrusco, i gazebo colorano il ‘sacro suolo’, la cui superficie risulta ristretta per la presenza di un grande tendone. Sotto il palco con lo slogan ‘Liberi e forti’ accanto all’Alberto da Giussano e a Leone di San Marco, sul pratone ci sono anche gli striscioni ‘In generale tutto benissimo!’ e ‘Il mondo al contrario’ di Roberto Vannacci.



Sopra il muro con la scritta in verde ‘Padroni a casa nostra’, si legge, tra l’altro, su altri striscioni: ‘Orgogliosi di essere leghisti’ e ‘Sì autonomia Lombardia’. In cima alla collina di fronte al pratone è stato srotolato un bandierone della Lega Lombarda. In vendita anche i libri di Matteo Salvini, di Vannacci, di Armando Siri sulla flat tax e del senatore leghista Claudio Borghi.

Sul pratone sventola anche una bandiera di Israele attaccata a un’altra con il Sole delle Alpi e alcuni cittadini brasiliani con bandiere e magliette verdeoro hanno portato lo striscione ‘Free Bolsonaro’. L’ex presidente brasiliano “è vittima di un processo mediatico. Noi siamo legati al movimento della Lega”, spiegano.







Romeo: “Veneto e Lombardia devono restare alla Lega”







“Il Veneto deve restare alla Lega come la Lombardia e tutte le regioni che governiamo”. Così il segretario della Lega Lombarda e capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo, parlando con i cronisti sul pratone di Pontida. Il messaggio di oggi? “Quello di una Lega autonomista lombarda, le radici di un movimento che ha avuto una sua evoluzione rispetto alla prima Pontida”, perché “le origini vanno attualizzate. Quindi, quello di una Lega nazionale con respiro internazionale però dalle forti identità territoriali. Penso che su questo siamo d’accordo tutti dalla Lombardia al Lazio, alla Toscana”, ha aggiunto.



“I nuovi arrivati sono un valore aggiunto e possono dare mano coinvolgendo elettori che magari non si avvicinano alla Lega per varie ragioni, dopodiché il rispetto reciproco è l’elemento fondante per una convivenza forte e unita che ci porti a raggiungere i nostri obiettivi” ha poi sottolineato Romeo rispondendo a una domanda su Roberto Vannacci.