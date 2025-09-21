In Spagna i mondiali di puzzle di velocità: doppio trionfo della Polonia

Si è chiusa oggi, domenica 21 settembre, a Valladolid in Spagna, la nuova edizione dei Campionati Mondiali di Puzzle di velocità. Concorrenti da 72 Paesi hanno preso parte al torneo, gareggiando contro il tempo, gli altri concorrenti e sé stessi: vince chi riesce a completare un puzzle in meno tempo possibile. Quest’anno i partecipanti erano quasi 4.000, che si sono sfidati in competizioni a squadre, in coppia e individuali. La concorrente polacca Weronika Huptas ha conquistato il titolo individuale, completando un complesso puzzle in poco più di 39 minuti. Ha inoltre condiviso il titolo a coppie con Anna Kazana, segnando una doppia vittoria per la Polonia. Nella competizione a coppie, il limite è di due ore per un puzzle da 1.000 pezzi, mentre la finale individuale, la più veloce e intensa, concede ai giocatori 75 minuti per completare un set da 500 pezzi.