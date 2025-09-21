Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a Manila

Scontri tra manifestanti e polizia a Manila, nelle Filippine, durante le proteste contro lo scandalo corruzione che ha colpito il Paese: legislatori, funzionari e uomini d’affari avrebbero intascato tangenti per progetti di controllo delle inondazioni. Migliaia di agenti sono stati dispiegati per garantire la sicurezza delle manifestazioni, che si sono svolte in uno storico parco di Manila e vicino a un monumento alla democrazia lungo la principale autostrada EDSA nella capitale. Le ambasciate degli Stati Uniti e dell’Australia hanno emesso avvisi di viaggio chiedendo ai loro cittadini di evitare le proteste di piazza per precauzione.