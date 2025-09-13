Filippine, centinaia di manifestanti in piazza contro la corruzione

Centinaia di manifestanti anti-corruzione hanno marciato a Manila sabato mattina dopo le accuse di massiccia corruzione nei progetti di controllo delle inondazioni che hanno coinvolto diversi membri del Congresso e funzionari.

Decine di legislatori, senatori, imprese edili e ingegneri dei lavori pubblici sono stati accusati di intascare enormi tangenti per finanziare stili di vita sontuosi. I capi militari e della difesa filippini hanno respinto la richiesta rivolta alle forze armate del Paese di ritirare il sostegno al presidente Ferdinand Marcos Jr. in risposta all’indignazione pubblica.