Trentino, Fugatti: “Lupo ucciso è solo segnale iniziale, occorre continuare”

“Sicuramente è un messaggio importante per l’agricoltura di montagna che sappiamo essere in difficoltà dalla presenza dei grandi carnivori, in questo caso i lupi. Questa prima uccisione che avviene in Trentino dopo un regolare percorso amministrativo, suffragato da una sentenza del Tar e poi del Consiglio di Stato, è un segnale che conta per le categorie dell’agricoltura di montagna e anche per chi ci vive. A nostro modo di vedere è un segnale solo iniziale, poi ci sono tante altre problematiche che i lupi stanno causando in alcune aree del Trentino. Penso per esempio alla Valsugana. Occorre continuare“. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione all’abbattimento da parte del Corpo forestale di uno dei due lupi oggetto di decreto di rimozione nel territorio comunale di Ala per danni al bestiame in alpeggio.