Usa, auto piomba su distributore: uomo salvo per un soffio

Negli Usa lo scorso 12 settembre alle 18.51, gli agenti di polizia sono stati chiamati sulla Highway 30 di Brady, in Nebraska, su segnalazione di un incidente: un’auto si è schiantata a tutta velocità contro un palo della luce finendo la sua corsa in un distributore di benzina, dove un uomo, che stava lavando il vetro di un’auto, si è salvato per miracolo. Il conducente dell’auto coinvolta è stato trasportato in ospedale con ferite lievi dai vigili del fuoco di Brady. Lo schianto è stato ripreso delle videocamere di sicurezza dell’impianto e il video è stato pubblicato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Lincoln.

Il soggetto che lavava il parabrezza, Brady Johnson, è stato colpito alla parte inferiore della gamba dalla macchina. Non si è ferito gravemente. Anche il suo camion è rimasto danneggiato nell’incidente insieme a un palo della luce. Un perito della contea di Lincoln è stato chiamato sulla scena. Sulla base delle sue indagini, il conducente dell’auto sarà citato per guida pericolosa poiché la sua velocità era di almeno 65 miglia all’ora nella zona con limite 40 miglia all’ora, e non aveva patente né assicurazione.