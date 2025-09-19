Canale della Manica, decine di migranti accalcati su un gommone tentano la traversata

(LaPresse) Un gruppo di migranti ha tentato di attraversare la Manica su un piccolo gommone, partendo da Gravelines, nel nord della Francia. Molti indossavano giubbotti di salvataggio arancioni e alcuni accompagnavano bambini. Non tutti sono riusciti a salire sull’imbarcazione e alcuni sono tornati a riva. La partenza avviene dopo che il Regno Unito ha effettuato il primo rimpatrio verso la Francia nell’ambito della nuova politica “uno dentro, uno fuori”, voluta dal governo del premier Keir Starmer: un migrante arrivato in agosto è stato rimandato in Francia. Altri rimpatri sono previsti a breve. Questa nuova strategia arriva dopo l’abbandono del piano del precedente governo conservatore, che prevedeva il trasferimento dei migranti in Ruanda. L’accordo attuale con Parigi prevede invece un meccanismo di scambio: Londra restituirà parte dei migranti arrivati illegalmente via mare, in cambio dell’accoglienza nel Regno Unito di alcuni richiedenti asilo in Francia con legami familiari in Inghilterra. Nel 2025, oltre 30.000 persone hanno già attraversato la Manica, contro le 37.000 di tutto il 2024. Decine di migranti sono morti negli ultimi anni tentando la traversata in gommoni sovraffollati lungo una delle rotte marittime più trafficate al mondo.