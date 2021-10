Tra loro anche tre bambini piccoli

(LaPresse) Un gruppo migranti sono stati avvistati dagli agenti della polizia francese mentre salivano a bordo di un gommone per attraversare la Manica verso la Gran Bretagna, come mostra il filmato dell’emittente britannica Sky. I migranti hanno trasportato a braccia il gommone in mare prima di salire a bordo vicino al villaggio di Ambleteuse, nel nord della Francia, secondo quanto riferito da Sky. Tra i migranti anche tre bambini piccoli. La guardia costiera francese ha riferito a Sky News che lungo la costa francese sono in corso da giorni diverse operazioni di salvataggio di migranti. Lo scorso venerdì almeno 20 barche hanno tentato di attraversare la Manica.

