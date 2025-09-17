Sciopero per Gaza, Landini: "Nella Striscia tentativo esplicito di cancellare i palestinesi"

“Siamo di fronte a un vero e proprio sterminio di un popolo e a un tentativo esplicito di cancellare il diritto del popolo palestinese di esistere e di avere uno Stato. Credo che qualunque sincero democratico, di fronte a quello che sta succedendo, debba chiedere al governo israeliano di fermarsi, di bloccare l’invio di armi e qualsiasi attività commerciale con Israele”. Così Maurizio Landini, segretario della Cgil, spiega le motivazioni alla base dello sciopero per Gaza proclamato dal sindacato per il prossimo venerdì 19 settembre. Le sue parole al margine di un incontro tra le sigle confederate e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a Roma. Secondo Landini il governo italiano e quello europeo dovrebbero “prendere una posizione molto precisa, così come fatto con la Russia quando ha aggredito l’Ucraina. Non possono esserci due pesi e due misure“, sottolinea Landini. Che, con riferimento alla mancata partecipazione alla mobilitazione da parte della Uil, ha affermato: “È un’iniziativa presa con tutte le nostre categorie, ma non è contro gli altri sindacati. Quando proclami uno sciopero prendi una decisione ed è rivolta a tutte le persone che possono condividere e accettare quella cosa lì. Non è una cosa che ha come obiettivo qualcun altro“.