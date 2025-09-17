Gaza, le notizie del giorno del 17 settembre – la diretta

Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno annunciato l’apertura di una seconda via di evacuazione da Gaza City, lungo Sala-al-Din Street, attiva da mezzogiorno di oggi fino a mezzogiorno di venerdì, per consentire ai civili di lasciare la città mentre l’esercito avanza. Secondo le stime delle IDF, circa 400.000 palestinesi hanno già evacuato Gaza City, su una popolazione iniziale di circa 1 milione, con decine di migliaia di persone in fuga ogni giorno. Intanto, continuano i bombardamenti israeliani: fonti mediche e media locali riferiscono di almeno 17 palestinesi uccisi dall’alba, di cui sette a Gaza City. Tra le vittime, tre membri di una famiglia sono stati colpiti in una tenda di sfollati a Mawasi, Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia. La situazione resta critica, con l’aumento delle evacuazioni e le operazioni militari che continuano a intensificarsi.
“Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre”. Così Papa Leone XIV chiudendo l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. “Al cospetto dell’intera storia umana – ha detto ancora il Papa – ogni persona ha sempre la dignità inviolabile da rispettare e da custodire”.
“Il diritto di manifestare nel nostro Paese è ampiamente garantito come dicono anche i dati degli ultimi anni, perché abbiamo una professionalizzazione delle forze di polizia che riescono a contenere anche fenomeni di aggressione. Qualche preoccupazione la nutriamo per i mesi che ci attendono, con quanto sta avvenendo a Gaza e la tragedia umanitaria di Gaza che va sicuramente condannata ma che sta avendo riflessi anche nella discussione interna. Io credo però non c’è nulla che possa giustificare le aggressioni alle forze di polizia o la ricerca del docente di origine ebraica per poi porre in essere azioni di quel tipo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite a Coffe Break su La7. “Mi auguro che tutto rientri nei limiti dell’accettabile, manifestare è giusto perché sta avvenendo qualcosa di molto grave a Gaza però credo che fare cose che vanno oltre un certo limite significherebbe svilire anche il messaggio”, ha aggiunto il titolare del Viminale in merito ai disordini di ieri a Milano e all’aggressione del professore a Pisa.
L’esercito israeliano ha affermato che l’aviazione ha colpito circa 50 obiettivi nella Striscia di Gaza durante la notte, la maggior parte dei quali a Gaza City. Fra gli obiettivi – viene spiegato – “tunnel, edifici utilizzati da gruppi terroristici, cellule di agenti e altre infrastrutture”.
Il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha fatto sapere che nella tarda serata di martedì le forze armate israeliane hanno preso di mira l’ospedale pediatrico Al-Rantisi. Lo riportano i media palestinesi. Secondo quanto comunicato gli aerei israeliani avrebbero lanciato attacchi aerei sui piani superiori dell’ospedale tre volte, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Le autorità sanitarie della Striscia hanno spiegato che 40 pazienti hanno lasciato l’ospedale in cerca di un luogo sicuro e per fuggire con i loro figli a seguito dei bombardamenti, mentre altrettanti sono ancora ricoverati, insieme a 12 pazienti in terapia intensiva e 30 membri del personale ospedaliero.
Le forze armate israeliane affermano che le sirene per la sospetta infiltrazione di droni suonate a Beer Ora, vicino all’aeroporto di Ramon, erano falsi allarmi dovuti a una “falsa identificazione”. Lo riportano i media israeliani.
Sono diciassette i cittadini palestinesi uccisi dall’alba durante i bombardamenti israeliani in corso sulla Striscia di Gaza. Di questi 7 a Gaza City. Lo riporta Wafa. Fonti mediche hanno riferito che tre membri di una famiglia sono rimasti uccisi nel bombardamento israeliano di una tenda di sfollati nella zona di Mawasi a Khan Yunis, a sud della Striscia.
Il Giappone non intende per il momento riconoscere lo Stato palestinese e non lo farà durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite in programma a fine mese. Lo riporta il quotidiano Asahi, citando fonti governative anonime. La posizione del Giappone contrasta con le iniziative volte a riconoscere uno Stato palestinese intraprese da Francia, Gran Bretagna e Canada nonché dall’Australia e allinea Tokyo con gli Stati Uniti, il più stretto alleato di Israele.