Brasile, Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza in ospedale

L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato trasportato d’urgenza in un ospedale di Brasilia. Bolsonaro, ha affermato il figlio Flavio, ha accusato una crisi di singhiozzo, vomito e pressione bassa. È la seconda volta che l’ex presidente viene ricoverato da quando è stato condannato a 27 anni e tre mesi di carcere per tentato golpe e altri reati. Il ricovero avviene due giorni dopo che Bolsonaro si è sottoposto a un intervento per rimuovere delle lesioni cutanee.

Secondo l’équipe medica che lo aveva curato, gli esami di laboratorio avevano evidenziato che l’ex presidente soffre di anemia da carenza di ferro. Giovedì 11 settembre un collegio di giudici della Corte Suprema ha dichiarato Bolsonaro colpevole di aver tentato un colpo di Stato per mantenere illegalmente il potere nonostante la sconfitta elettorale del 2022 contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro ha negato ogni illecito e ha dichiarato di essere vittima di persecuzione politica.