Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi

L’ex presidente è colpevole di tentato golpe e altri quattro capi di imputazione

Ventisette anni e tre mesi. È la condanna stabilita dalla Corte suprema del Brasile nei confronti dell’ex presidente Jair Bolsonaro per tentato golpe e altri quattro capi di imputazione. Lo riferisce ‘O Globo’. A proporre questa entità della pena è stato il giudice relatore appartenente alla prima sezione della Corte, Alexandre de Moraes.

L’ex capo di Stato, che ha sempre negato qualsiasi illecito, è attualmente agli arresti domiciliari a Brasilia. Quattro dei cinque giudici che hanno esaminato il caso hanno dichiarato il politico di estrema destra colpevole con un verdetto che acuirà le divisioni politiche. Bolsonaro diventa così il primo ex presidente brasiliano a essere condannato per tentato colpo di Stato. Il collegio giudicante ha ora fino a 60 giorni per pubblicare la sentenza. Una volta pubblicata, i suoi avvocati avranno cinque giorni per presentare istanze di chiarimento.

La decisione della Corte Suprema

Con quattro voti a uno, la prima sezione della Corte suprema del Brasile ha deciso di condannare il 70enne di Glicério e altre sette persone con le accuse di tentato colpo di Stato, criminalità organizzata, abolizione violenta dello Stato di diritto, danneggiamento aggravato e deterioramento del patrimonio storico. I voti a favore sono stati espressi da Cristiano Zanin, Carmen Lucia, Flavio Dino e Alexandre de Moraes, relatore del caso, mentre Luiz Fux si è espresso per l’assoluzione. Lo riporta ‘O Globo’.

I magistrati hanno inoltre ricordato che l’assalto dell’8 gennaio 2023 alle istituzioni di Brasilia non fu un evento spontaneo, ma un’azione pianificata da un’organizzazione criminale. Tra le altre cose, il rappresentante del Partito Liberale è accusato di aver tentato di mantenere illegalmente il potere dopo la sua sconfitta elettorale del 2022 contro l’attuale presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

La Corte Suprema del Brasile condanna l’ex presidente Jair Bolsonaro, Brasilia, 10 settembre 2025 (AP Photo/Eraldo Peres)

Il piano per avvelenare Lula

Il procuratore generale del Brasile Paulo Gonet, che aveva presentato le accuse, aveva dichiarato dichiarato che l’ex presidente era a conoscenza e ha approvato un piano per avvelenare Lula. Il piano prevedeva anche l’assassinio del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, considerato un oppositore. “I membri dell’organizzazione criminale hanno strutturato nel palazzo presidenziale un piano per attaccare le istituzioni, con l’obiettivo di rovesciare il sistema dei poteri e l’ordine democratico”, si legge nel rapporto. “Il piano è stato concepito e portato a conoscenza del presidente, che lo ha approvato”.

Il figlio di Bolsonaro: “Persecuzione ingiusta”

“Oggi è il giorno in cui la supremazia ha trionfato sulla democrazia. Coloro che sono stati ingiustamente perseguitati diventano storia, i persecutori diventano feccia. Non rinunceremo al nostro Brasile!”. Lo scrive in un post su X il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair. “Un simile omaggio d’amore e ammirazione per Jair Bolsonaro non verrà mai ricevuto da Alexandre de Moraes nella sua vita, poiché suscita solo disprezzo e indifferenza nella gente”.

Trump: “Condanna sorprendente”

Sono arrivati messaggi di solidarietà da altri esponenti della destra internazionale come Donald Trump e Matteo Salvini. La condanna è “molto sorprendente“, ha detto il leader di Washington parlando con i giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca per New York. “E’ quello che hanno tentato di fare con me, ma non ci sono riusciti”. “Solidarietà e vicinanza all’amico Jair Bolsonaro. Quando non ha più argomenti, la sinistra usa ogni mezzo per colpire gli avversari politici, a cominciare da quello giudiziario. Non ti fermeranno, forza Presidente!”, ha scritto su X il vicepremier Matteo Salvini.