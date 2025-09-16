Difesa, Crosetto: "Ci prepariamo a difendere il Paese ma la guerra non ci sarà"

“La Difesa si prepara contro la possibilità di attacco. Quello che io ho detto ieri, volutamente in modo provocatorio, è che a oggi attacchi come quelli ricevuti da Israele su di noi non avrebbero la stessa percentuale di successo. Noi cresciamo, il vantaggio è che ogni mese colmiamo un pezzo del gap, purtroppo ci vorranno anni”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del primo forum ‘Defence Procurement – La prospettiva nazionale per una Difesa europea’, presso la Direzione Nazionale Armamenti a Roma.

“Siamo partiti in questa fase tenendo conto di ciò che succede in Ucraina, quindi dedicando una parte fondamentale dell’accelerazione alle difese aeree, alla capacità di accorgersi quando viene un attacco aereo, che sia missilistico, che sia aeronautico. Ogni giorno abbiamo accelerato sulla ricerca e sulla nostra capacità di difesa, per cui ogni giorno c’è un miglioramento. Certo, dobbiamo recuperare un gap di vent’anni e non lo recuperiamo sicuramente in due o tre anni. Se poi io devo rassicurare le persone, lo faccio dicendo che la guerra, per quanto ci riguarda, non ci sarà mai ma ci prepariamo a difendere questo paese sapendo che ci vorranno anni a costruire una capacità difensiva adeguata alle minacce possibili”.