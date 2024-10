L'Idf ha annunciato che si tratta di un'incursione "mirata e limitata" nel sud del Paese contro obiettivi e infrastrutture di Hezbollah

È iniziata l’operazione di terra dell’esercito israeliano in Libano. L’Idf ha annunciato che si tratta di un’incursione terrestre “mirata e limitata” nel sud del Paese contro obiettivi e infrastrutture di Hezbollah. L’offensiva, inoltre, ha raccolto il parere positivo degli Stati Uniti secondo cui l’attacco “è in linea con il diritto di Israele a difendere i propri cittadini e a riportare i civili nelle loro case in sicurezza”.

08:11 Idf: “Colpiti siti produzione armi Hezbollah a Beirut”

Gli attacchi aerei lanciati durante la notte nel quartiere Dahieh, nella periferia sud di Beirut, hanno preso di mira diversi siti di Hezbollah, tra cui stabilimenti di produzione di armi e altre infrastrutture militari. Lo affermano le Forze di difesa israeliane (Idf) in una nota. Lo riporta il Times of Israel. “L’organizzazione terroristica Hezbollah costruisce intenzionalmente i suoi siti di produzione di armi e militari sotto il cuore di Beirut e li inserisce nei centri abitati della città”, afferma l’esercito, aggiungendo che l’Idf continua a operare “per garantire il ripristino della sicurezza dello Stato di Israele e dei suoi cittadini”.

07:00 Attacco Idf in campo profughi Libano: obiettivo capo Brigate Al-Aqsa

L’aviazione israeliana ha effettuato un attacco sul campo profughi palestinese di Ain el-Héloué, alla periferia di Saida, prendendo di mira il leader delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, il braccio armato di Fateh, Mounir Maqdah, che sarebbe sfuggito all’attentato. Lo riporta il sito web Axios. Secondo una prima valutazione, l’attacco ha provocato almeno sei morti, tra cui il figlio e tre figli di Hassan Maqdah, e diversi feriti. Il 21 agosto, il fratello di Mounir Maqdah è stato ucciso in un attacco mirato a Saida. Israele ha iniziato a prendere di mira alti funzionari palestinesi in Libano nella notte tra domenica e lunedì, uccidendo in un primo attacco nel cuore di Beirut, a Cola, tre membri del Fronte popolare per la liberazione della Palestina e nel campo profughi di ‘el -Bass, vicino a Tiro, il leader di Hamas in Libano, Fateh Cherif Amine e la sua famiglia.

06:01 Austin a Gallant: “Israele ha diritto di difendersi”

“Ho parlato oggi con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant per discutere degli sviluppi della sicurezza e delle operazioni israeliane. Ho chiarito che gli Stati Uniti sostengono il diritto di Israele a difendersi”. Lo scrive su X Lloyd Austin, segretario della Difesa Usa. “Abbiamo concordato sulla necessità di smantellare le infrastrutture di attacco lungo il confine per garantire che gli Hezbollah libanesi non possano condurre attacchi in stile 7 ottobre contro le comunità settentrionali di Israele – dice – Ho ribadito che è necessaria una risoluzione diplomatica per garantire che i civili possano tornare sani e salvi alle loro case su entrambi i lati del confine e ho chiarito che gli Stati Uniti sono ben posizionati per difendere il personale, i partner e gli alleati statunitensi di fronte alle minacce dell’Iran e delle organizzazioni terroristiche sostenute dall’Iran e determinati a impedire a qualsiasi attore di sfruttare le tensioni o espandere il conflitto”. “Ho ribadito le gravi conseguenze per l’Iran nel caso in cui l’Iran scelga di lanciare un attacco militare diretto contro Israele”, evidenzia.

06:01 Usa: “Operazione Israele in linea con diritto a difendersi”

La Casa Bianca afferma di considerare l’operazione di terra di Israele nel Libano meridionale in linea con il diritto del paese a difendersi dalle minacce dei gruppi terroristici. “Sappiamo che gli israeliani condurranno operazioni limitate per distruggere l’infrastruttura di Hezbollah che potrebbe essere utilizzata per minacciare i cittadini israeliani. Ciò è in linea con il diritto di Israele a difendere i propri cittadini e a riportare i civili nelle loro case in sicurezza”, ha affermato un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale. “Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi da Hezbollah e da tutti i gruppi terroristici sostenuti dall’Iran”, ha sottolineato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale.

01:54 Media: Israele rassicura Usa, operazione limitata e mirata

La Casa Bianca ritiene di aver raggiunto un’intesa con Israele in base alla quale la portata dell’invasione terrestre sarà limitata alle zone di confine nel Libano meridionale. Lo hanno dichiarato ad Axios due fonti a conoscenza della questione. Una delle fonti ha affermato che nel fine settimana la Casa Bianca era preoccupata che Israele stesse preparando un’invasione via terra di vasta portata e ha espresso tali preoccupazioni agli israeliani. Durante 48 ore di conversazioni ad alto livello tra funzionari delle due parti, gli israeliani hanno assicurato la Casa Bianca che il piano è più mirato e mira a bonificare le infrastrutture di Hezbollah vicino al confine israeliano e poi a ritirare le forze dell’Idf.

01:22 Idf: “Iniziata incursione terrestre mirata e limitata in sud del Libano”

Gli obiettivi, ha spiegato l’Idf, “rappresentano una minaccia immediata per le comunità israeliane nel nord di Israele”. Le forze di difesa “operano secondo un piano metodico stabilito dallo Stato Maggiore e dal Comando Settentrionale, per il quale i soldati si sono addestrati e preparati negli ultimi mesi”, si legge nel comunicato. “Queste operazioni sono state approvate e svolte in conformità con la decisione del livello politico. L’operazione ‘Northern Arrows’ (‘Frecce del Nord’) continuerà in base alla valutazione della situazione e parallelamente al combattimento a Gaza e in altri scenari”. Si “continua a operare per raggiungere gli obiettivi della guerra e stanno facendo tutto il necessario per difendere i cittadini di Israele e riportare i cittadini del nord di Israele alle loro case”, conclude l’Idf.

