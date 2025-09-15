Ucraina, Zelensky: "Sanzioni a raffinerie quelle più efficaci "

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha “significativamente limitato l’industria petrolifera russa” dopo un attacco contro la raffineria di Kirishi, una delle più grandi del Paese, situata nella regione russa di Leningrado. In un discorso video diffuso domenica, Zelensky ha sottolineato che “la guerra della Russia è essenzialmente un fattore dipendente dal petrolio, del gas e delle sue altre risorse energetiche”, ribadendo che le sanzioni più efficaci restano quelle contro le raffinerie, i terminal e i depositi di greggio. Secondo fonti russe e militari ucraine, droni di Kiev hanno colpito la struttura nella notte, provocando un incendio. L’attacco si inserisce in una serie di operazioni ucraine contro infrastrutture energetiche russe che, secondo Kiev, alimentano lo sforzo bellico di Mosca.