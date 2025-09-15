MotoGp, Guardia di Finanza al Gran Premio di Rimini: sicurezza e veicoli storici in mostra

(LaPresse) In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la Guardia di Finanza è stata protagonista sia in ambito espositivo che operativo. Presso lo stand allestito a Rimini, sotto la guida del Col. Alessandro Coscarelli, sono stati esposti veicoli storici del Corpo, suscitando l’interesse di appassionati e famiglie. Tra questi, moto leggendarie come la Morini Corsaro 158 e la Guzzi V7, simboli della storia operativa delle Fiamme Gialle. Sul fronte della sicurezza, oltre 50 finanzieri hanno garantito il presidio del circuito e delle aree limitrofe con il supporto di unità cinofile e militari anti-terrorismo. I controlli hanno portato a 9 identificazioni per bagarinaggio, sequestri di biglietti, verifiche fiscali su commercianti e ambulanti, contrasto alla contraffazione e ispezioni sui parcheggi a pagamento. L’iniziativa ha unito memoria storica e tutela della legalità, confermando l’impegno della Guardia di Finanza nel garantire sicurezza e trasparenza durante eventi di rilievo internazionale.